Всем привет. Необходимо проверить подключение google tag manager к лендингу на Tilda, проверить работу google analytics. Нужно настроить цели для google analytics, на кнопки оплаты и кнопки оставить заявку. Прошу сразу указывать стоимость за данную работу
Настроить контекстную рекламу
Настроить контекстную рекламу для зоомагазина. сайт susami.by
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