Реклама в Гугл, Фб, Инстаграме + настройка аналитики

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Завершен4 заявки157 просмотров

Нужно настроить Гугл, Фейсбук, Инстаграм, аналитику. Регулярно следить за кампаниями и оптимизировать их.

6 лет назад
DargeL
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
22 дня назад
6 лет назад
$300
14 дней
Escrow
Огромное спасибо Ирине и Наталье! Профи в своём деле! Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество! Рекомендую
Алексей, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество! Продолжаем работу :) Заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
22 дня назад
6 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама