Подобрать ключевые фразы для директа + объявления

$15
  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок281 просмотр

Тематика - ремонт стиральных машин. Необходимо собрать НЧ ключевые фразы (350-400 шт), написать под них объявления. Итоговый результат - таблица эксель.

6 лет назад
tehnostil
Владимир 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров