Настройка Яндекс Директ на сайте

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Завершен38 заявок441 просмотр

Настройка Яндекс Директ  на сайте

сайт  http://bit.ly/2K9JWZA

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Очень хороший заказчик, профессионал.Четкая задача, своевременная выплата! Всем рекомендую! Работаем!)

Заявки фрилансеров

NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад