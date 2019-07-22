Нужен человек, умеющий работать с яндекс директ и гугл эдвордс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт36 заявок355 просмотров

Семантику собираем сами, объявления составляем сами, картинки находим сами, ключи даем в нормальной читаемой форме. От вас нужно только технически правильное размещение объявлений в рекламные компании. Напишите ваши расценки на работу при таких условиях.

6 лет назад
niko_land
Николай 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров