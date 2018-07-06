Все задачи выполнены качественно и в срок, рекламные кампании работают отлично, к количеству и качеству заявок претензий нет. При этом бюджет на рекламу полностью устраивает. Рекомендую Ирину и Оксану в качестве профессионалов своего дела и надежных партнеров.