TDL_KZ

Михаил Снеговской TDL_KZ

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка Маркетинг Кит

    Необходимо разработать продающий маркетинг кит. Компания занимается аутсорсингом бухгалтерского и налогового учета. Требования к презентации: - Продающий дизайн и текст - не более 10 страниц - соблюсти фирменный стиль

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    Добрый день. Нам необходимо разработать логотип (концепцию логотипов группы компаний). Суть такая, есть группа компаний (EDIS Group), которая занимается 1- предоставлением услуг ведения бухгалтерского и налогового учета (EDIS Бухгалтерия); ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Настроить контекстную рекламу в Google, Яндекс и Facebook, Казахстан
Михаил, спасибо за отзыв! Рада, что удалось оправдать ожидания по сотрудничеству :) Продолжаем работу над проектом. Заказчика рекомендую!
Все задачи выполнены качественно и в срок, рекламные кампании работают отлично, к количеству и качеству заявок претензий нет. При этом бюджет на рекламу полностью устраивает. Рекомендую Ирину и Оксану в качестве профессионалов своего дела и надежных партнеров.
Ответный отзыв
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Разработка Маркетинг Кит
Была рада работать с Михаилом. Приятно, когда заказчик полностью доверяет проект, в итоге получился крутой маркетинг-кит. Спасибо за интересный проект!
Работа сделана очень качественно и в срок. Результатом довольны. Рекомендую Татьяну, как отличного специалиста и профессионала своего дела.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Спасибо за проект. Все хорошо
Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя и профессионального дизайнера.
Ответный отзыв