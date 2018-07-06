Необходима настройка указанных рекламных систем и Гугл Аналитикс. В дальнейшем понадобится поддержка кампаний.
Контекстная реклама1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Необходима настройка указанных рекламных систем и Гугл Аналитикс. В дальнейшем понадобится поддержка кампаний.
Необходимо разработать продающий маркетинг кит. Компания занимается аутсорсингом бухгалтерского и налогового учета. Требования к презентации: - Продающий дизайн и текст - не более 10 страниц - соблюсти фирменный стиль
Добрый день. Нам необходимо разработать логотип (концепцию логотипов группы компаний). Суть такая, есть группа компаний (EDIS Group), которая занимается 1- предоставлением услуг ведения бухгалтерского и налогового учета (EDIS Бухгалтерия); ...