Ищу PPC специалиста для работы с тизерками КАДАМ, Маркетгид etc.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки153 просмотра

САБЖ собственно,  в работе сейчас несколько проектов по финтеху для которых это актуально. Если интересно можем продолжить диалог.) 

6 лет назад
Segalov
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров