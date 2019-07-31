Настройка контекстной рекламы в Google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок276 просмотров

Проблемы с отображением рекламы. Было все настроено, объявление отображалось на 2 - 3 месте. Вчера появились ограничения, показ для аудитории «Не для всех» и «Только для взрослой аудитории» и объявление отображается только в конце страницы. Контент сайта 18+

6 лет назад
nur-hustler
45 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров