Настроить в аналитике цель "Посетитель начал чат"

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки209 просмотров

Настроить передачу цели в Метрику или Аналитикс "Посетитель начал диалог"

1. Из Яндекс Диалогов

2. Из виджета Битрикс24 на сайте

Просьба стоимость указывать в рублях, можно отдельно по каждой цели

6 лет назад
ph46
52 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров