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Специалист Google Ads, найти рабочий способ поднятия дневного бюджета
У нас есть старые аккаунты Google Adwords после использования промо-кодов с тратами 2500-3500
В каком виде они у нас есть: много МСС (центров клиентов), в каждом по 50 шт, 20-30 из которых обычно забанены. Забаненые удаляем, оставляем нормальные.
Задача: увеличить ДНЕВНОЙ БЮДЖЕТ на одну из компаний в каждом аккаунте (обычно она всего одна, но бывает и больше одной, нам достаточно на один аккаунт) до 20 тысяч и 60 тысяч (50% на 50%) чтобы при этом аккаунты не ушли в бан!
Проблема: если резко поднять дневной бюджет, то аккаунт уходит в бан.
У нас есть порядка 7-8 гипотез как это сделать!
Что для этого нужно сделать: протестировать все эти гипотезы (если одна сработает, остальные уже уходят в запас), найти способ как это делать, ПОВТОРИТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ, записать подробные видео-инструкции, чтобы ЛЮБОЙ фрилансер мог сделать это в будущем.
Для выполнения этой задачи я могу выдать 5-10 МСС, как в начале и описывал, там обычно половина забанена, половина живая. Этого всего достаточно для тестирования всех этих гипотез (можно придумать еще свою, это приветствуется) и поиска оптимального решения.
Задача проверить их и за рабочую схему мы заплатим 20.000 т.р.
Прикрепляю файл с гипотезами которые мы уже испробовали и которые нужно попробовать!
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