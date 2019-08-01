Специалист Google Ads, найти рабочий способ поднятия дневного бюджета

У нас есть старые аккаунты Google Adwords после использования промо-кодов с тратами 2500-3500

В каком виде они у нас есть: много МСС (центров клиентов), в каждом по 50 шт, 20-30 из которых обычно забанены. Забаненые удаляем, оставляем нормальные.

Задача: увеличить ДНЕВНОЙ БЮДЖЕТ на одну из компаний в каждом аккаунте (обычно она всего одна, но бывает и больше одной, нам достаточно на один аккаунт) до 20 тысяч и 60 тысяч (50% на 50%) чтобы при этом аккаунты не ушли в бан!

Проблема: если резко поднять дневной бюджет, то аккаунт уходит в бан.

У нас есть порядка 7-8 гипотез как это сделать!

Что для этого нужно сделать: протестировать все эти гипотезы (если одна сработает, остальные уже уходят в запас), найти способ как это делать, ПОВТОРИТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ, записать подробные видео-инструкции, чтобы ЛЮБОЙ фрилансер мог сделать это в будущем.

Для выполнения этой задачи я могу выдать 5-10 МСС, как в начале и описывал, там обычно половина забанена, половина живая. Этого всего достаточно для тестирования всех этих гипотез (можно придумать еще свою, это приветствуется) и поиска оптимального решения.

Задача проверить их и за рабочую схему мы заплатим 20.000 т.р.

Прикрепляю файл с гипотезами которые мы уже испробовали и которые нужно попробовать!