Настроить РК в яндекс.директ. Тематика - займы.

Добрый день.

Необходимо оптимизировать Рекламную компанию в директе. Тематика микрозаймы.

Есть РК с обьявлениями с пометкой "Содействие в подборе финансовых услуг/организаций". В данный момент цена клика в районе 10 руб с НДС при порядке 50 переходов в сутки по рекламе.

ГЕО: Россия, кроме Северного Кавказа и Крыма.

М/Ж 21-55.

Только поиск.

Требуется директолог с опытом в этой нише, надеюсь на ваш опыт и имеющиеся наработки.

Цель - уменьшить цену клика, улучшить конверсию.

1. Создать качественные обьявления в рамках ограничений из-за тематики займов.

2. Расширить и структурировать сем. ядро по данной тематике.