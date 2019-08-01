Требуется наладить рекламу сайта (продажа стройматериалов из натурального камня) в yandex и google. На этот момент сайт имеет небольшое присутствие в yandex директ, но все сделано на любительском уровне с ошибками. Необходимо именно ...
Настроить РК в яндекс.директ. Тематика - займы.
Добрый день.
Необходимо оптимизировать Рекламную компанию в директе. Тематика микрозаймы.
Есть РК с обьявлениями с пометкой "Содействие в подборе финансовых услуг/организаций". В данный момент цена клика в районе 10 руб с НДС при порядке 50 переходов в сутки по рекламе.
ГЕО: Россия, кроме Северного Кавказа и Крыма.
М/Ж 21-55.
Только поиск.
Требуется директолог с опытом в этой нише, надеюсь на ваш опыт и имеющиеся наработки.
Цель - уменьшить цену клика, улучшить конверсию.
1. Создать качественные обьявления в рамках ограничений из-за тематики займов.
2. Расширить и структурировать сем. ядро по данной тематике.
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