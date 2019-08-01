Настроить РК в яндекс.директ. Тематика - займы.

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Закрыт10 заявок184 просмотра

Добрый день.

Необходимо оптимизировать Рекламную компанию в директе. Тематика микрозаймы. 

Есть РК с обьявлениями с пометкой "Содействие в подборе финансовых услуг/организаций".  В данный момент цена клика в районе 10 руб с НДС при порядке 50 переходов в сутки по рекламе. 

ГЕО: Россия, кроме Северного Кавказа и Крыма. 

М/Ж 21-55.

Только поиск.

Требуется директолог с опытом в этой нише, надеюсь на ваш опыт и имеющиеся наработки.

Цель - уменьшить цену клика, улучшить конверсию.

1. Создать качественные обьявления в рамках ограничений из-за тематики займов.

2. Расширить и структурировать сем. ядро по данной тематике. 

6 лет назад
sakhnov
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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