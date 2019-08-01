Требуется наладить рекламу сайта (продажа стройматериалов из натурального камня) в yandex и google. На этот момент сайт имеет небольшое присутствие в yandex директ, но все сделано на любительском уровне с ошибками. Необходимо именно ...
Настройка рекламы, продвижение сайта
Требуется создание и настройка рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords, MyTarget, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, You Tube,
а также создание групп и их продвижение в соцсетях:
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, You Tube
Цель: рекрутинг в сетевой бизнес https://buisnessgw.ru/greenwayonline
Заявки фрилансеров
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