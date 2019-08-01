Настройка рекламы, продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок344 просмотра

Требуется создание и настройка рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords, MyTarget, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, You Tube,

а также создание групп и их продвижение в соцсетях: 

Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, You Tube

Цель: рекрутинг в сетевой бизнес https://buisnessgw.ru/greenwayonline

Google Ads
6 лет назад
Teleton
Сергей 
56 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров