Английский копирайтинг: "Google ads (Adwords) - how it is working"

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Полная тема статьи - "Google Ads (Adwords) - how it is working, step by step guide to start campaign + case study for 2019".

Требования: 

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ (CPA, арбитраж, SEO); 

- Грамотный английский язык (C1, C2) 

Требования к тексту: 

- Уникальный; 

- Отсутствие воды и мусорных сентенций; 

- Содержательный; 

- Структуированный (маркированные списки, абзацы, подзаголовки, профессиональная аксиоматика);

- Располагающий изображениями (в нашем случае особенно легко их "раздобыть", т.к. при написании статьи вам придется лично ознакомиться с интерфейсом Adwords)

Цена - 12$.

Google AdsНаписание статей
6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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