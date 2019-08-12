Настроить рекламу Яндекс и Гугл для мед.сферы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен18 заявок392 просмотра

Необходимо настроить контекстную и РСЯ рекламу для сайта маммолога, с предложением по увеличению груди. При необходимости пройти сертификацию - все сертификаты и свидетельства имеются.

Расскажу сразу, у меня маркетинговое агентство и сейчас нужен специалист на контекст. Этот сайт - помощь друзьям, у которых, пока нет больших бюджетов на рекламу.

Проект пробный, если все хорошо пойдёт, то на дальнейшее сотрудничество на постоянку со мной, а у меня много проектов.

На этот проект сумма не более 50$ 

Таргетинг: Казахстан, Алматы

http://sultanseitov.kz/

6 лет назад
diadi
Диана 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

NorayrYT
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$70
2 дня
Все хорошо сделал и помог с установкой аналитики) Главное — всегда на связи и готов объяснить, что да почему, чтобы в дальнейшем все работало! Однозначно, рекомендую! Очень приятный исполнитель))
Приятно работать с Дианой! Четкое задание, всегда на связи, быстрая оплата, буду рад продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

NorayrYT
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад