Настроить рекламу Яндекс и Гугл для мед.сферы

Необходимо настроить контекстную и РСЯ рекламу для сайта маммолога, с предложением по увеличению груди. При необходимости пройти сертификацию - все сертификаты и свидетельства имеются.

Расскажу сразу, у меня маркетинговое агентство и сейчас нужен специалист на контекст. Этот сайт - помощь друзьям, у которых, пока нет больших бюджетов на рекламу.

Проект пробный, если все хорошо пойдёт, то на дальнейшее сотрудничество на постоянку со мной, а у меня много проектов.

На этот проект сумма не более 50$

Таргетинг: Казахстан, Алматы

http://sultanseitov.kz/