Digital-Маркетолог
Не занималась работой на этом сайте, но уже 6-й год в Маркетинге.
Более 120 реальных и успешных кейсов.
Настройка таргетированной и контекстной рекламы - работа на результат и вашу прибыль. Без слива бюджета!
Ведение страниц в Инстаграм - увеличение продаж и лояльности среди вашей целевой аудитории.
Написание уникальных текстов - только качество, только оригинальность!
Портфолио
- Таргетированная реклама для Сервисного центра98 просмотров
- Настройка таргетированной рекламы113 просмотров
- Настройка и ведение контекстной рекламы Автотовары98 просмотров
- Инстаграм для Организации Праздников107 просмотров
- Продвижение в Инстаграм для Косметологии102 просмотра
- Ведение странички Инстаграм115 просмотров