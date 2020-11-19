Digital-Маркетолог

Не занималась работой на этом сайте, но уже 6-й год в Маркетинге.

Более 120 реальных и успешных кейсов.

Настройка таргетированной и контекстной рекламы - работа на результат и вашу прибыль. Без слива бюджета!

Ведение страниц в Инстаграм - увеличение продаж и лояльности среди вашей целевой аудитории.

Написание уникальных текстов - только качество, только оригинальность!