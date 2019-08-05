Отфильтровать рекламные кампании в Excel файлах

Удалить строки со всеми городами, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (СПБ)

Удалить строки с фразами, где упоминается о форуме, отзывах, фото и видео

Удалить минус-фразы в ячейках о Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Примеры: -СПБ -Питер -Петербург -Санкт -Санкт Петербург -Ленинградская)

Фильтруем по колонке "Фразы (с минус-словами)"

Также смотрите на колонку "Название группы", там есть группы по ГЕО на определенные города, так быстрее можно очистить от не нужных строк файлы.

Всего 12 Excel файлов. Делаете 1 файл, отправляете на проверку, вношу правки если необходимо, выполняете задачу дальше.