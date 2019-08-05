Требуется наладить рекламу сайта (продажа стройматериалов из натурального камня) в yandex и google. На этот момент сайт имеет небольшое присутствие в yandex директ, но все сделано на любительском уровне с ошибками. Необходимо именно ...
Отфильтровать рекламные кампании в Excel файлах
Удалить строки со всеми городами, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (СПБ)
Удалить строки с фразами, где упоминается о форуме, отзывах, фото и видео
Удалить минус-фразы в ячейках о Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Примеры: -СПБ -Питер -Петербург -Санкт -Санкт Петербург -Ленинградская)
Фильтруем по колонке "Фразы (с минус-словами)"
Также смотрите на колонку "Название группы", там есть группы по ГЕО на определенные города, так быстрее можно очистить от не нужных строк файлы.
Всего 12 Excel файлов. Делаете 1 файл, отправляете на проверку, вношу правки если необходимо, выполняете задачу дальше.
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