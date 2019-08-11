Настроить ЯнДир (поиск+РСЯ)

Удалить строки со всеми городами, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (СПБ) Удалить строки с фразами, где упоминается о форуме, отзывах, фото и видео Удалить минус-фразы в ячейках о Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Примеры: ...