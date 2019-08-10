Контекстолог для продвижения сайта в Яндекс Директ / Google Adwords

Необходим контекстолог для продвижения сайта АссоциацииМагазинов Розничной Торговли.Главная цель – привлечь ЦА для заполнения заявки.ЦА - владельцы продуктовых магазинов (основная). Адрессайта: www.amartpro.ru﻿ Приоритет - откликам с портфолио и первичными рекомендациями/ советам по продвижению. Как минимум, необходимо ознакомиться с тем, что вы

хотите продвигать. Бюджет и сроки прошу - отдельно по Яндекс.Директе и отдельноGoogle Adwords - оставлять в отзывах.