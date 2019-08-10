Здравствуйте уважаемые веблансеры! Есть сайт интернет-магазина по продаже звукового оборудования, необходимо создать для него эффективную рекламную кампанию с бюджетом: 200$ в месяц Адрес сайта: https://evoclub.kz/
Контекстолог для продвижения сайта в Яндекс Директ / Google Adwords
Необходим контекстолог для продвижения сайта АссоциацииМагазинов Розничной Торговли.Главная цель – привлечь ЦА для заполнения заявки.ЦА - владельцы продуктовых магазинов (основная). Адрессайта: www.amartpro.ru Приоритет - откликам с портфолио и первичными рекомендациями/ советам по продвижению. Как минимум, необходимо ознакомиться с тем, что вы
хотите продвигать. Бюджет и сроки прошу - отдельно по Яндекс.Директе и отдельноGoogle Adwords - оставлять в отзывах.
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