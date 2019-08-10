Настройка РК для получения лидов на доставку букетов с оплатой за зака

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Занимаемся доставкой букетов по городу Ростов-на-Дону

Нужен маркетолог который имеет доказанный опыт привлечения лидов на доставку букетов в городах с населением от 500 000 человек. Предпочтение отдаем тем кто будет работать с соцсетями.

Платить будем за каждый заказ, стоимость обсуждаем.

Бюджет наш.

Если у вас есть опыт привлечения заказов на доставку букетов - пишите.