Здравствуйте уважаемые веблансеры! Есть сайт интернет-магазина по продаже звукового оборудования, необходимо создать для него эффективную рекламную кампанию с бюджетом: 200$ в месяц Адрес сайта: https://evoclub.kz/
Настройка РК для получения лидов на доставку букетов с оплатой за зака
Добрый день!
Занимаемся доставкой букетов по городу Ростов-на-Дону
Нужен маркетолог который имеет доказанный опыт привлечения лидов на доставку букетов в городах с населением от 500 000 человек. Предпочтение отдаем тем кто будет работать с соцсетями.
Платить будем за каждый заказ, стоимость обсуждаем.
Бюджет наш.
Если у вас есть опыт привлечения заказов на доставку букетов - пишите.
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