Настроить рекламу в Яндекс.Директ

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен17 заявок290 просмотров

Нужно настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ для лэндинга, продающего один товар (gps-ошейник). Поиск + РСЯ

6 лет назад
Vitalik91827
Виталий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
$50
2 дня
Оперативно и качественно, работается легко - рекомендую!
С Виталием приятно работать. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
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