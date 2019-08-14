Vitalik91827

Виталий Vitalik91827

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Лэндинг на Тильде

    $70

    Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с применением zero block и адаптацией под мобильные устройства. Без системы оплаты Есть готовый прототип. На сайте будет продаваться один товар из зоотематики ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Лэндинг на Тильде

    $70

    Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с применением zero block и адаптацией под мобильные устройства. Без системы оплаты Есть готовый прототип. На сайте будет продаваться один товар из зоотематики ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Лэндинг на Тильде

    $60

    Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с использованием zero block и с адаптацией под мобильные устройства. Без системы оплаты Есть готовый прототип. На сайте будет продаваться один товар - туалет для кошек ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Банер для рекламы вконтакте

    $10

    Нужно сделать банер 1080х607 для рекламы вконтакте. Реклама сайта с автокормушками для кошек и собак. По срокам 1-2 дня, работаю через безопасный платеж - комиссию беру на себя

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт на Тильде

    $63

    Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с адаптацией под мобильные устройства. Есть готовый прототип. На сайте будут продаваться автокормушки для кошек и собак. Без систем оплаты По срокам - 7 дней Работаю через ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на тильде

    $60

    Нужно сделать одностраничный сайт на тильде по готовому прототипу. На сайте будут продаваться автокормушки для кошек и собак

    Tilda
    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Эскиз-проект будки для собаки ( 5 шт. )

    $16

    Требуется нарисовать эскизы будок для собак (5 шт.). Эскизы могут быть грубыми, без размеров, подробных прорисовок соединений и прочего – просто картинки. Они нужны только как идеи для дальнейшего конструирования будок - ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн Лэндинга

    $40

    Нужен дизайн лэндинга, продающего gps-ошейники для домашних животных Есть готовый прототип: https://twspvg.axshare.com/#g=1&amp;p=home По срокам - хотелось бы уложиться в максимум 3 дня

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название бренда + домен для сайта с gps-ошейником

    Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ). Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexanderShilo
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
$70
10 баллов
4 года назад
Лэндинг на Тильде
Tilda
Виталий прекрасный заказчик.ТЗ предоставил очень информативное и понятное,было очень комфортно работать с таким заказчиком!) Однозначно рекомендую!
Александр сделал отличный сайт на Тильде. Качественный, оригинальный и прямо в точку!! Результат превзошел ожидания) Приятно иметь дело - всем рекомендую!
Ответный отзыв
lost2710
Павел 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Лэндинг на Тильде
Tilda
Виталий хороший заказчик. Постоянная обратная связь, моментальная оплата сразу после завершения работы. Ко всем нюансам работы относится с пониманием, адекватные правки в рамках проекта. Рекомендую поработать, и сам буду рад сотрудничеству и новым, интересным проектам!)
Отличный сайт на Тильде! Качественно, оперативно и прямо в точку. С Павлом приятно работать - рекомендую!!
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Wolfina
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Банер для рекламы вконтакте
Все отлично!
Все отлично!
Ответный отзыв
gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Настроить рекламу в Яндекс.Директ
С Виталием приятно работать. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую!
Оперативно и качественно, работается легко - рекомендую!
Ответный отзыв
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип для gps-ошейника
Спасибо за такой замечательный конкурс! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Отличный логотип с первого раза и прямо в точку, изящно и качественно, чувствуется профессионализм! Рекомендую. Ирине - большое спасибо!
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