Vitalik91827

Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с применением zero block и адаптацией под мобильные устройства. Без системы оплаты Есть готовый прототип. На сайте будет продаваться один товар из зоотематики ...
- $70Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $70
Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с применением zero block и адаптацией под мобильные устройства. Без системы оплаты Есть готовый прототип. На сайте будет продаваться один товар из зоотематики ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно сделать прототип для небольшого лэндинга с одним товаром (зоотематика). Работаю через безопасный платеж, комиссию беру на себя. По срокам 3 дняПродающие тексты11 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с использованием zero block и с адаптацией под мобильные устройства. Без системы оплаты Есть готовый прототип. На сайте будет продаваться один товар - туалет для кошек ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Нужно сделать банер 1080х607 для рекламы вконтакте. Реклама сайта с автокормушками для кошек и собак. По срокам 1-2 дня, работаю через безопасный платеж - комиссию беру на себяБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $63
Нужно сделать одностраничный сайт на Тильде, с адаптацией под мобильные устройства. Есть готовый прототип. На сайте будут продаваться автокормушки для кошек и собак. Без систем оплаты По срокам - 7 дней Работаю через ...Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Нужно сделать одностраничный сайт на тильде по готовому прототипу. На сайте будут продаваться автокормушки для кошек и собакСайты «под ключ»45 заявокЗакрыт5 лет назад
- $16
Требуется нарисовать эскизы будок для собак (5 шт.). Эскизы могут быть грубыми, без размеров, подробных прорисовок соединений и прочего – просто картинки. Они нужны только как идеи для дальнейшего конструирования будок - ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Нужно настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ для лэндинга, продающего один товар (gps-ошейник). Поиск + РСЯКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Нужен дизайн лэндинга, продающего gps-ошейники для домашних животных Есть готовый прототип: https://twspvg.axshare.com/#g=1&p=home По срокам - хотелось бы уложиться в максимум 3 дняДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен логотип для gps-ошейника для домашних животных. Ошейник будет продаваться с лэндинга, название бренда - PETSCOPEЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ). Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад