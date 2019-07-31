Логотип для gps-ошейника

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Завершен6 заявок354 просмотра
#1$10

Нужен логотип для gps-ошейника для домашних животных. Ошейник будет продаваться с лэндинга, название бренда - PETSCOPE 

6 лет назад
Vitalik91827
Виталий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
15 часов назад
6 лет назад
#1
Отличный логотип с первого раза и прямо в точку, изящно и качественно, чувствуется профессионализм! Рекомендую. Ирине - большое спасибо!
Спасибо за такой замечательный конкурс! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
15 часов назад
6 лет назад
#1
ТОП-10
Логотипы и Знаки

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