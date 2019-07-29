Сделать простои логотип 1. штурвал убираем вместо него ставим http://prntscr.com/ojb564 или лучше, сделать на фоне саита http://prntscr.com/oje1bohttp://intership.studio 2. название Web studio белыми буквами (какие то то данные можно взят от сюда https://intership.studio) 3. внизу ...
Logo для компании
Необходимо создать логотип для компании, которая занимается underground constructions and repairing (прокладка кабелей и телекоммуникацийразных видов, Directional Drilling, Fiber Optic Cable placement, coper splicing)
Название компании FG UNDEGROUND LLC.
Лого должно быть очень четким, простым, читабельным,запоминающимся и вмещающим суть, чем конкретно компания занимается.
Цветовая гамма – предлагайте до трех в одном лого.
Оплата PayPal.
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