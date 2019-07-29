Logo для компании

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Завершен6 заявок158 просмотров

Необходимо создать логотип для компании, которая занимается underground constructions and repairing (прокладка кабелей и телекоммуникацийразных видов, Directional Drilling, Fiber Optic Cable placement, coper splicing)

Название компании FG UNDEGROUND LLC.

Лого должно быть очень четким, простым, читабельным,запоминающимся и вмещающим суть, чем конкретно компания занимается.

Цветовая гамма – предлагайте до трех в одном лого.

 

Оплата PayPal.

6 лет назад
ASolodunenko
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$35
4 дня
Елена очень креативная, толковая, ответственная и идейная девушка! Работа по лого выполнена на отлично и быстро! В дальнейшем обязательно буду обращаться и всем крайне рекомендую:)
Благодарю за заказ! Подробное техзадание с примерами по стилю и цвету, приятное общение, мгновенная обратная связь, понимание с полуслова! Побольше бы таких заказчиков как Алёна. Буду рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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