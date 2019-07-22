Логотип

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Закрыт22 заявки249 просмотров

ЛоготипМы фирма которая занимается скупкой подержанных такси автомобилей . Фирма называется Garys Cars  . Директор  видит логотип фирмы в строгом / консервативном формате. Может быть буквы / что-то с автомобилем , подробнее можно обсудить при оформлении заказа

6 лет назад
diankab20
Диана 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$35
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад