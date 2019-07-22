Нужно сделать недорогой логотип для сайта http://project1491707.tilda.ws/ Стилистика примерно как у логотипа "Сауна-Гарант" который размещен на сайте сейчас На логотипе нужно написать КАМНИ для БАНИ (можно полукругом сверху КАМНИ, и снизу БАНИ, примерно как ...