Отретушировать контуры фигуры а-ля лого Apple

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки200 просмотров

Простая ретушь, сделать похожим на логотип Apple

6 лет назад
vitankom
Виталий 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Отлично, рекомендую.
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад