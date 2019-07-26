Разработка логотипа для сервиса доставки

Нужен логотип для сервиса по доставке фруктов. Рабочее название "Фруктовый патруль". Нужно что-то максимально не банальное, без многообразия цветов и явных бананов-ананасов во весь логотип.

Все заявки строго в проект, в лс и скайп не отвечаю. Цена и сроки от вас. Будет неплохо если вы одним-двумя предложениями сражу будете описывать идею будущего лого. Спасибо.