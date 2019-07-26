Разработка логотипа для сервиса доставки

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок251 просмотр

Нужен логотип для сервиса по доставке фруктов. Рабочее название "Фруктовый патруль".  Нужно что-то максимально не банальное, без многообразия цветов и явных бананов-ананасов во весь логотип. 

Все заявки строго в проект, в лс и скайп не отвечаю. Цена и сроки от вас. Будет неплохо если вы одним-двумя предложениями сражу будете описывать идею будущего лого. Спасибо.

6 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
4 дня
Порядочный и талантливый исполнитель, рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Даниилом. Задача поставлена ясно, связь налажена, оплата своевременна. В общем все прекрасно. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад