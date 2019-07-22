Логотип украинско-польской общественной организации

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок669 просмотров

Нужно нарисовать простой логотип украинско-польской общественной организации "Две сестры" (обыграть 2 женских силуета и флаги стран). 

6 лет назад
guest_15191337427113
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yulia_smulskaya
Юлия 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$5
15 дней
Escrow
Заказ не выполнен, связи нет.

Заявки фрилансеров

yulia_smulskaya
Юлия 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад