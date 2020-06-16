Банер для рекламы вконтакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок403 просмотра

Нужно сделать банер 1080х607 для рекламы вконтакте. Реклама сайта с автокормушками для кошек и собак.

По срокам 1-2 дня, работаю через безопасный платеж - комиссию беру на себя

5 лет назад
Vitalik91827
Виталий 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
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5 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

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