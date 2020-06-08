Баннер для медийной рекламы в директе

Требуется задизайнить 5 рекламных баннеров для Яндекс Директа (РСЯ). 3 квадратных баннера (600х600); 2 широкоформатных (1280х720). (Широкоформатные - просто расширенные по горизонтали квадратные). Тема: товарный бизнес. За всю работу оплата 400руб. Пример баннеров прикрепил к ...