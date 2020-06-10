Необходимо отрисовать

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен35 заявок708 просмотров

необходимо отрисовать баннеры для рекламы в яндексе. 12 штукразмеры 1000x120, 728x90, 480x320, 336x280, 320x480, 320x50, 300x600, 300x500, 300x300, 240x600, 240x400, 300x250а банере должно быть размещено: лого, адрес сайта https://oracdecor-russia.ru/, текст "Отделочные материалы OracDecor со скидкой от 10% до 25%!" и кнопка "Побробнее" (конверсионного цвета).Можно на фон банннера взять затемненное фото интерьера

5 лет назад
Tanyua
33 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$40
1 день
Escrow
нужно было отрисовать баннеры для контекстной рекламы. сделано все качественно! Пожелания учтены. Буду обращаться еще, однозначно!
Хороший заказчик, все четка, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

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