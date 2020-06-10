Сет + ресайзы + сторизы+ шаблоны для постов тз прикрепляю
Необходимо отрисовать
необходимо отрисовать баннеры для рекламы в яндексе. 12 штукразмеры 1000x120, 728x90, 480x320, 336x280, 320x480, 320x50, 300x600, 300x500, 300x300, 240x600, 240x400, 300x250а банере должно быть размещено: лого, адрес сайта https://oracdecor-russia.ru/, текст "Отделочные материалы OracDecor со скидкой от 10% до 25%!" и кнопка "Побробнее" (конверсионного цвета).Можно на фон банннера взять затемненное фото интерьера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Обязательно пример работ. необходимо создать как гиф так и простые. скайп isanteh Необходимо знать требования Яндекса.Баннеры7 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать шапку на сайтик (баннер), в принципе ничего сложного. В шапке стоит баннер, его нужно чуток поправить (перерисовать).Завершен5 лет назад
Добрый день! Запускаем рекламу фб+инста интернет магазина автомобильных шин и дисков. 1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата). 2. ...Завершен5 лет назад
Быстрая работа для дизайнера Создание рекламных баннеров для сайта автосервиса https://akm-service.ru/ 250 рублей за баннер. Всего 2 баннера. Пишите здесь или ВК https://vk.com/vearag Более подробное ТЗ (тексты и необходимое разрешение ...Завершен5 лет назад
- $10
Я скачиваю некоторые файлы с Freepik и похожих сайтов в PSD, но не всегда понимаю как их необходимо изменять и можно ли это вообще делать. Поэтому нуждаюсь в паре советов.Баннеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать баннер на главной странице сайта ( занимаюсь продуктами ) Размер 1700*733 пикселя Привязка к конкретному продуктуЗавершен4 года назад
Сайт https://robotrainer.ru/ Баннеры с вызовом, подключится что бы не было поздно, идея сделать их на противоречии пить пиво/заниматься спортом, курить/ заниматься дыхательной гимнастикой, страдать отдышкой /взбегать на 10 этаж, В общем белое и черное - противоположности Изучите ...Закрыт5 лет назад