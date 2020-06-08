Добрый день! Запускаем рекламу фб+инста интернет магазина автомобильных шин и дисков. 1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата). 2. ...
Картинки для Инстаграм
HELP! Нужен крутой дизайнер и со вкусом человек, креативщик, оформляющий картинки в инсту на регулярном условии сотрудничества! Мой дизайнер перегружена работой, поэтому ищу коллегу срочно! Говый фирстиль есть, лого, цвета. Примеры работ, которые у нас были в приложении. Это то, что мне нравится, и примерно то, что хотелось бы видеть. Схема работы: я пишу ТЗ с готовыми платными картинками высылаю вам, вы оформляете под фирстиль с текстом, все. Если все пойдет и работа будет качественная, готова давать заказы на лендинги и в перспективе нужен будет полноценный сайт.
Меня зовут Маргарита. Я коуч, бизнес-тренер для предпринимателей и владельцев клиник и салонов красоты.
Жду, спасибо!!!
Заявки фрилансеров
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