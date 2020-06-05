Нужно сделать банер (шапку) для профиля FB

https://www.facebook.com/KonstantinZhilikov

Требования

Строго

Солидно

Без попсы

Должно все хорошо читаться

Фото (если нужно) можно взять от сюда https://drive.google.com/drive/folders/1KdzqG6lolwrUoxLeKn0AJxYUttwvbj2L?usp=sharing

Текст должен быть такой .

Научу правильно думать и зарабатывать миллионы в онлайн - это заголовок

Ментор, наставник, коуч для продюсеров и экспертов. - подзаголовок

дальше идут булиты

- менторство, наставничество

- продюсирование

- консалтинг

-коучинг

Беру проекты с уникальной и интересной экспертизой

Если это слишком много текста для банера , дайте знать , буду резать текст.