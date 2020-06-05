Сделать банер (шапку) для профиля FB

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка209 просмотров

Нужно сделать банер (шапку) для профиля FB

https://www.facebook.com/KonstantinZhilikov

Требования

Строго

Солидно

Без попсы

Должно все хорошо читаться

Фото (если нужно) можно взять от сюда https://drive.google.com/drive/folders/1KdzqG6lolwrUoxLeKn0AJxYUttwvbj2L?usp=sharing

Текст должен быть такой .

Научу правильно думать и зарабатывать миллионы в онлайн  - это заголовок

Ментор, наставник, коуч для продюсеров и экспертов. - подзаголовок

дальше идут булиты

- менторство, наставничество

- продюсирование

- консалтинг

-коучинг

Беру проекты с  уникальной и интересной экспертизой

Если это слишком много текста для банера , дайте знать ,  буду резать текст.

5 лет назад
Yurich-slon
48 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Алексей , огромное спасибо за работу. Как всегда безупречно. Буду обращаться еще.
Хороший заказчик с интересным заданием. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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