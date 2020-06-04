Нужно сделать 5 банеров для размещения в различных соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт23 заявки977 просмотров

Сайт https://robotrainer.ru/   Баннеры с вызовом, подключится что бы не было поздно, идея сделать их на противоречии пить пиво/заниматься спортом, курить/ заниматься дыхательной гимнастикой, страдать отдышкой /взбегать на 10 этаж, В общем белое и черное - противоположности  Изучите сайт. Нужны идеи, жду стоимость и ваши решения.

5 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
Пропала взяв заказ

Заявки фрилансеров

Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Лера
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Максимов
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
#1
Баннеры
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Баннеры
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Артём
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
116 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Баннеры
Дмитрий
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Зода
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
5 лет назад
Никтита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Эльдар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад
Артем
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн аккаунтов в Instagram

    $7

    Имеется 2 Аккаунта в Instagram, которым нужен редизайн и дальнейшая работа по созданию новых баннеров к постам: - Сервис Т7- Выгодных поездок ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер для сайта

    Прошу сделать баннер для сайтов yogin.ru, 4yoga.ru 2020x640. Главный слоган "Мы снова открыты". Дополнительный слоган "Скидки в нашем розничном магазине на коврики, оборудование для йоги и одежду"

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер на сайт для слайдера

    Всем привет! Нужно сделать три баннера на сайт (тематика визы и иммиграция). Баннеры должны быть максимально простыми, немного креативными, привлекающими внимание. Посмотрел и захотелось остаться на сайте. СЛАЙДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА УКРАИНСКОМ! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Прорисовка баннера

    Всем привет :) Требуется прорисовка 2 баннеров. На сайте есть 1 проработанный баннер (Banner_1 во вложении), но он размытый и не подходит под рамер слайдера. Требуется ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Креативы для рекламы

    Необходимо сделать 10 банеров для рекламы в Фейсбуке (Инстаграм). Размеры: 1080х1080 лента 1080х1920 истории Фото - https://disk.yandex.ru/d/imHB7bSgg21w-g  ЖК Тихий Дон (Ростов-на-Дону) Сайт - https://жктихийдон.рф ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер на сайт

    Нужен баннер на сайт (во вложении скрин, где именно на сайте он будет располагаться и какой примерно нужен).Баннер по теме связан с постом в блоге на сайте. Тема: Детские площадки и уличные детские спортивные комплексы. ...

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обложка на YouTube для детского канала

    $10

    Обложку нужно сделать до 18:00 2 июня Вот один из примеров как у А4 https://www.youtube.com/channel/UC2tsySbe9TNrI-xh2lximHA Обложки не перегруженные в то же время яркие и отчасти информативные. Для начала стартуем с детского ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Ищу помощника. Презентации.

    Ищу помощника, который на уровне мастера работает с Фигмой и Power Point. Необходимо каждый день делать оформлять презентации для онлайн-школы. Шаблон и примеры будут даны. Работа с утра до 16:00 -17:00 ...

    Figma
    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад