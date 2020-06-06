Небольшая помощь с PSD файлами

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Закрыт20 заявок977 просмотров

Я скачиваю некоторые файлы с Freepik и похожих сайтов в PSD, но не всегда понимаю как их необходимо изменять и можно ли это вообще делать. Поэтому нуждаюсь в паре советов.

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