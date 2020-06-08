Сделать шапку на сайтик (баннер)

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Завершен11 заявок468 просмотров

Сделать шапку на сайтик (баннер), в принципе ничего сложного. В шапке стоит баннер, его нужно чуток поправить (перерисовать). 

5 лет назад
borisbsd
Борис 
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evzmeniy
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