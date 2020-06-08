необходимо отрисовать баннеры для рекламы в яндексе. 12 штукразмеры 1000x120, 728x90, 480x320, 336x280, 320x480, 320x50, 300x600, 300x500, 300x300, 240x600, 240x400, 300x250а банере должно быть размещено: лого, адрес сайта https://oracdecor-russia.ru/, текст "Отделочные материалы OracDecor со скидкой ...
Разработка баннеров
Требуются баннеры следующих размеров
- 160X1000
- 300X250
- 315X300
- 400X400
- 468X60
- 770X76
- 950X250
Заявки фрилансеров
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