Начинающий дизайнер

Приветствую в своем профиле, я начинающий дизайнер и верстальщик. Занимаюсь графическим дизайном и веб-дизайном. Для пополнения портфолио предлагаю свои услуги по низкой цене. Лендинг, флаеры, визитки, логотипы, оформление соц.сетей. Так же занимаюсь ретушью фотографий (портретная и предметная ретушь, свето-цвето-коррекция и т.д) Так же учусь верстать и языку JS. Ответственно подхожу к работе, за конструктивную критику и понимание между заказчиком и исполнителем.