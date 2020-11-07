Наташа Володина simasonia2013simasonia2013
28 летРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий дизайнер
Приветствую в своем профиле, я начинающий дизайнер и верстальщик. Занимаюсь графическим дизайном и веб-дизайном. Для пополнения портфолио предлагаю свои услуги по низкой цене. Лендинг, флаеры, визитки, логотипы, оформление соц.сетей. Так же занимаюсь ретушью фотографий (портретная и предметная ретушь, свето-цвето-коррекция и т.д) Так же учусь верстать и языку JS. Ответственно подхожу к работе, за конструктивную критику и понимание между заказчиком и исполнителем.
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Портфолио
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