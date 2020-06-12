Оформление инстаграмма

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Завершен3 заявки237 просмотров

Оформление инстаграмма

Тема строительство ЖК

ТЗ скину в телегу

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Рекомендую Алексея как ответственного исполнителя, сделал срок.
Хороший заказчик! На связи, приятный в общении, интересные задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Валерия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
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alexeybychkov
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