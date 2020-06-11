Баннеры

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка121 просмотр

Баннеры для Орак, которые уже делали, нужно ресайзов 5 штук. вот новые размеры: 640×100, 640×200, 640×960, 960×640, 970×250сам дизайн остается последний согласованный (где у всех баннеров есть рамка). нужны в jpg

5 лет назад
Tanyua
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
всё отлично
Рекомендую, очень адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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