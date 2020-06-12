Нужно сделать 10 баннеров и каждый дизайн в комплекте 320*240, 300*250, 600*300. Итого должно получиться 30 файлов

Тематика пикантная

Есть готовые примеры. ничего сложного нет - не нужно придумывать и креативить

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