Здравствуйте! Нужно сделать баннер для слайдера. - Подробнее кандидатам.
Нужно сделать 10 баннеров
Нужно сделать 10 баннеров и каждый дизайн в комплекте 320*240, 300*250, 600*300. Итого должно получиться 30 файлов
Тематика пикантная
Есть готовые примеры. ничего сложного нет - не нужно придумывать и креативить
Сроки: Сегодня
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