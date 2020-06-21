Гиф баннеры

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Завершен10 заявок686 просмотров

Требуется разработка гиф баннера, не более 60кб. 

5 лет назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

Bluewavew
Варвара 
34 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$6
5 дней
Escrow
Спасибо большое за работу! Варвара учла все пожелания, доработала все о чем попросили. Все сделала в срок. Советуем ее как надежного исполнителя!
Спасибо Евгению за сотрудничество! Четко обозначил задачу, всегда был на связи и оплатил в срок. Рекомендую!

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