Меня зовут Варвара и я в теме фриланса уже более четырех лет. Специализируюсь на графическом дизайне, архитектурных подачах. Готова к Вашим заданиям!

В мою специализацию входит:

создание логотипов

баннеров(как с анимацией, так и без)

визуализации интерьеров/экстерьеров

оформление проектных чертежей

дизайн социальных сетей

каталоги

векторные/растровые иллюстрации

иконки

лэндинг страниц и т.д.

Не смотря на то, что спектр достаточно большой, в каждом из них у меня немало опыта и знаний для наилучшей реализации Вашего запроса!

Основные программа для работы: Adobe Photoshop, Figma, Revit, Sketch Up. Задания присылаю со всеми

исходниками, в нужном размере и формате файла. Средний срок выполнения работы занимает до 2 дней.

С нетерпением жду Ваших предложений!