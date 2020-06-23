Меня зовут Варвара и я в теме фриланса уже более четырех лет. Специализируюсь на графическом дизайне, архитектурных подачах. Готова к Вашим заданиям!
В мою специализацию входит:
создание логотипов
баннеров(как с анимацией, так и без)
визуализации интерьеров/экстерьеров
оформление проектных чертежей
дизайн социальных сетей
каталоги
векторные/растровые иллюстрации
иконки
лэндинг страниц и т.д.
Не смотря на то, что спектр достаточно большой, в каждом из них у меня немало опыта и знаний для наилучшей реализации Вашего запроса!
Основные программа для работы: Adobe Photoshop, Figma, Revit, Sketch Up. Задания присылаю со всеми
исходниками, в нужном размере и формате файла. Средний срок выполнения работы занимает до 2 дней.
С нетерпением жду Ваших предложений!
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Баннер к сезонной акции9 просмотров
- Серия рекламных баннеров10 просмотров
- Баннер к распродаже "Черная пятница"11 просмотров
- Рекламный баннер60 просмотров
- Рекламный баннер для медицинского центра62 просмотра
- Серия рекламных баннеров133 просмотра
- Дизайн мобильного приложения "АнтиГАИ"144 просмотра
- Продающие GIF баннеры на тему коммуникаций132 просмотра
- Лэндинг сайта строительной техники106 просмотров
- Реклама товаров на Amazon99 просмотров
- Баннеры для бизнеса95 просмотров
- Дизайн шаблона постов в Instagram99 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
4 года назад
Ответственная. Сделала на конкурс несколько работ, выбрал один вариант и доработали его безо всяких проблем. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача была четко поставлена, оплата в срок. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, всегда на связи! Укладывается в поставленные сроки + предоставляет множество вариантов работ на выбор. Прислушивается к замечаниям, правки вносит быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Алексею за отличную совместную работу! Редко встречается такой дружелюбный и пунктуальный заказчик. Однозначно рекомендую!
$13
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Надежный заказчик, всегда на связи. Сумму выплатил вовремя. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Figma
Второе наше сотрудничество. Варвара все выполнила на отлично, великолепные идеи. Было очень легко с ней работать, вежливый и тактичный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Второй раз работаю с данным заказчиком. Полностью довольна сотрудничеством. Ответственный, надежный и открытый покупатель. Всегда на связи, оплата произведена в срок. Однозначно рекомендую Салика и надеюсь на дальнейшие заказы!
$6
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое за работу! Варвара учла все пожелания, доработала все о чем попросили. Все сделала в срок. Советуем ее как надежного исполнителя!
Ответный отзыв
Спасибо Евгению за сотрудничество! Четко обозначил задачу, всегда был на связи и оплатил в срок. Рекомендую!
Дизайн сайтов
6 отзывов
$7/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
$7/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга