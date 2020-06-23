Bluewavew

Варвара Bluewavew

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Меня зовут Варвара и я в теме фриланса уже более четырех лет. Специализируюсь на графическом дизайне, архитектурных подачах. Готова к Вашим заданиям!

В мою специализацию входит:

  • создание логотипов

  • баннеров(как с анимацией, так и без)

  • визуализации интерьеров/экстерьеров

  • оформление проектных чертежей

  • дизайн социальных сетей

  • каталоги

  • векторные/растровые иллюстрации

  • иконки

  • лэндинг страниц и т.д.

Не смотря на то, что спектр достаточно большой, в каждом из них у меня немало опыта и знаний для наилучшей реализации Вашего запроса!

Основные программа для работы: Adobe Photoshop, Figma, Revit, Sketch Up. Задания присылаю со всеми

исходниками, в нужном размере и формате файла. Средний срок выполнения работы занимает до 2 дней.

С нетерпением жду Ваших предложений!

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Отзывы заказчиков

qrat
Стас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
4 года назад
Сделать баннер билборд 3х6м
Ответственная. Сделала на конкурс несколько работ, выбрал один вариант и доработали его безо всяких проблем. Спасибо!
Отличный заказчик, задача была четко поставлена, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
bookofsky
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Оформление профиля в Instagram
Отличный исполнитель, всегда на связи! Укладывается в поставленные сроки + предоставляет множество вариантов работ на выбор. Прислушивается к замечаниям, правки вносит быстро. Рекомендую!
Спасибо Алексею за отличную совместную работу! Редко встречается такой дружелюбный и пунктуальный заказчик. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
modelki2811
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Дизайн элементов сайта
Отличная работа
Надежный заказчик, всегда на связи. Сумму выплатил вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
imsalikoldman
Салик 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна сайта в figma, разработка логотипо
Figma
Второе наше сотрудничество. Варвара все выполнила на отлично, великолепные идеи. Было очень легко с ней работать, вежливый и тактичный человек. Рекомендую.
Второй раз работаю с данным заказчиком. Полностью довольна сотрудничеством. Ответственный, надежный и открытый покупатель. Всегда на связи, оплата произведена в срок. Однозначно рекомендую Салика и надеюсь на дальнейшие заказы!
Ответный отзыв
sk-egida
Евгений 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Гиф баннеры
Спасибо большое за работу! Варвара учла все пожелания, доработала все о чем попросили. Все сделала в срок. Советуем ее как надежного исполнителя!
Спасибо Евгению за сотрудничество! Четко обозначил задачу, всегда был на связи и оплатил в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
6 отзывов
$7/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
$7/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга