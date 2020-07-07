Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. Пишите свои цены, сроки и примеры работ!
Дизайн элементов сайта
Есть 4 сайта в одной нише, однотипные, на одном шаблоне, с одним дизайном, одного и того же магазина - различия только в цветовой палитре.
Что нужно:
1. Подобрать цвета в шаблоне сайта для следующих элементов: шапка, кнопки, основной цвет сайта и дополнительный цвет.
Для 4 сайтов. Все настройки цветов стандартно - в шаблоне.
2. Три вида баннеров для слайдера, в различных цветах и вариациях для тестирования: картинка+текст+форма для ввода почты или ссылки на соцсети.
3. Форма подписки на новости в середине информационной статьи.
4. 2 поп ап окна с подпиской в разных цветах.
Лого и фавиконы есть.
Выбранный исполнитель
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