Дизайн элементов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок620 просмотров

Есть 4 сайта в одной нише, однотипные, на одном шаблоне, с одним дизайном, одного и того же магазина - различия только в цветовой палитре.

Что нужно:

1. Подобрать цвета в шаблоне сайта для следующих элементов: шапка, кнопки, основной цвет сайта и дополнительный цвет.

Для 4 сайтов. Все настройки цветов стандартно - в шаблоне.

2. Три вида баннеров для слайдера, в различных цветах и вариациях для тестирования: картинка+текст+форма для ввода почты или ссылки на соцсети.

3. Форма подписки на новости в середине информационной статьи.

4. 2 поп ап окна с подпиской в разных цветах.

Лого и фавиконы есть. 

5 лет назад
modelki2811
Илья 
52 года
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Bluewavew
Варвара 
34 года
5 лет в сервисе
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$13
3 дня
Escrow
Отличная работа
Надежный заказчик, всегда на связи. Сумму выплатил вовремя. Рекомендую!

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