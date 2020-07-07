Дизайн элементов сайта

Есть 4 сайта в одной нише, однотипные, на одном шаблоне, с одним дизайном, одного и того же магазина - различия только в цветовой палитре.

Что нужно:

1. Подобрать цвета в шаблоне сайта для следующих элементов: шапка, кнопки, основной цвет сайта и дополнительный цвет.

Для 4 сайтов. Все настройки цветов стандартно - в шаблоне.

2. Три вида баннеров для слайдера, в различных цветах и вариациях для тестирования: картинка+текст+форма для ввода почты или ссылки на соцсети.

3. Форма подписки на новости в середине информационной статьи.

4. 2 поп ап окна с подпиской в разных цветах.

Лого и фавиконы есть.