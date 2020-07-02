Только качество и в срок, - создание дизайна для сайтов. Figma, photoshop.

﻿Моя цель - создать качественную услугу на рынке.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю дизайн для сайтов, подбираю фотографий и контент самостоятельно что делают вашу работу дешевле

Время. Если выберите меня вы с экономите время на поиске других исполнителей, менее профессиональных новичков ведь профессионалы завышают цены!

Нервы. Просьбы, пожелание и доработки дизайна сайта в этот пункт тоже включены, ведь как известно что многие дизайнеры за доработку просят чуть больше указанной цены а я - нет.

В течений недели после сдачи всей работы я его отредактирую и изменю по вашему желанию.

Со мной удобно и приятно работать, ведь я сделаю всё что бы клиент остался доволен!

Связь:

- Готов работать прямо сейчас

- Всегда довожу дело до конца

- Соблюдаю сроки

- Даю консультаций по макету

- Не беру предоплату

- Всегда на связи

Что я люблю делать?

Да в основном дизайнить, люблю постоянно изучать программы по дизайну.

Знаю программы такие как 3D max, figma.

Умею создавать анимаций в фигме:)