Только качество и в срок, - создание дизайна для сайтов. Figma, photoshop.
Моя цель - создать качественную услугу на рынке.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю дизайн для сайтов, подбираю фотографий и контент самостоятельно что делают вашу работу дешевле
- Время. Если выберите меня вы с экономите время на поиске других исполнителей, менее профессиональных новичков ведь профессионалы завышают цены!
- Нервы. Просьбы, пожелание и доработки дизайна сайта в этот пункт тоже включены, ведь как известно что многие дизайнеры за доработку просят чуть больше указанной цены а я - нет.
Со мной удобно и приятно работать, ведь я сделаю всё что бы клиент остался доволен!
Связь:
- Mail.ru - [email protected]
- Телеграмм - https://t.me/cleverFox229
- Skype - [email protected] (Самый эффективный способ связаться со мной в вк)
- Вконтакте - https://vk.com/id586760097
- Готов работать прямо сейчас
- Всегда довожу дело до конца
- Соблюдаю сроки
- Даю консультаций по макету
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
Что я люблю делать?
Да в основном дизайнить, люблю постоянно изучать программы по дизайну.
Знаю программы такие как 3D max, figma.
Умею создавать анимаций в фигме:)