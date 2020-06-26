Дизайн прототипа

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Закрыт72 заявки932 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Прототип в приложении.

Учитывайте, что смотреть на телефон будут с расстояния вытянутой руки – шрифты должны быть больше.

Необходимо, чтобы дизайн был светлым. С большим количеством красивых, сочных, цветных картинок.

Никаких монохромных иконок. Иконки как минимум двухцветные, а в идеале – многоцветные.

Макет – этот только текст и порядок текста! Но не форма! Если в макете преимущества сделаны буллетами, это не значит, что и Вы должны сделать буллетами: вы можете сделать диаграмму, схему, плитку – как угодно, на Ваш вкус, если считаете, что это будет выглядеть круто.

Пишите свои цены и сроки.

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khrobostov_artem
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