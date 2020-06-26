Дизайн сайта

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Закрыт39 заявок641 просмотр

Нарисовать дизайн Лендинга.

Тематика: " Профессиональная помощь частного Психоаналитика "

Сроки: 1 -2 дня

Стоимость : от 3 500 р.

Приоритет, кто уже работал с данной тематикой.

При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки.

Подробности обсудим с кандидатами.

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dmitryrittel
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