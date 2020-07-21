Разработка дизайна видеостуди

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки199 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайт по макету

5 лет назад
burgermaster
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$225
5 дней
Escrow
Профессионально, в указанные сроки!
Спасибо за проект! Все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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