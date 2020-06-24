Необходимо доработать дизайн уже имеющейся страницы согласно ТЗ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки520 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо немного доработать дизайн уже имеющейся страницы согласно ТЗ. доработки небольшие, их можно выполнить за день. (максимум).

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. ТЗ вышлем реальному исполнителю.

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