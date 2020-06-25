Сделать дизайн сайта детских развивашек

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  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки499 просмотров

Есть ТЗ .По нему сделать дизайн сайта для детских развивашек.

Нужен только дизайнер, кто сделает качественно работу

Делать можно как в фигме ,так и фотошопе

Цена договорная, пишите свои расценки присылайте портфолио. 

Figma
5 лет назад
Nastyzz
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vikysia_2021
Виктория 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$8
2 дня
Escrow
Выполнила в срок! Сделала дизайн сайта качественно ,оперативно, что я оценила в Виктории! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Приятна в общении, в общем спасибо за первый заказ на этой бирже,как клиента!

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