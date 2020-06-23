Нарисовать страницы на сайт

Тематика сайта: подключение газа в дом.

Есть в исходниках Главная (в том числе в адаптиве).

Надо нарисовать другие страницы для сайта (Услуги и тд) + в адаптиве .

На данный момент есть тз на 6-ть страниц.

Далее по мере написания тз также готовы отдавать в работу.